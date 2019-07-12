Visa заявила о готовности бесперебойно работать в России

Международная платежная система Visa планирует обеспечить бесперебойную деятельность на территории России, сообщили в пресс-службе компании.

«Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

Также в платежной системе подчеркнули, что не комментируют предположения и личную позицию третьих лиц о возможных будущих событиях.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Visa, MasterCard и другие международные платежные системы могут уйти из России, поскольку 23 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе». Предлагается запретить российским дочерним компаниям платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.