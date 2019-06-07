Катя Гордон открестилась от слов о «старой и страшной» Собчак

Телеведущая Екатерина Гордон заявила, что комментарий с резкой критикой в адрес Ксении Собчак, оставленный в социальной сети от ее имени, написал кто-то другой.

«Новость о том, что Гордон якобы назвала Собчак «старой и страшной» продолжает набирать обороты. Как вы поняли: я этого не делала», – сообщила Гордон в своем Instagram.

Телеведущая сообщила, что провела расследование, по результатам которого обнаружила, что в ее аккаунт осуществлялся вход с другого телефона. Она не исключила, что, получив более подробную информацию о взломе, обратится в полицию.

«Оправдываюсь исключительно потому, что мне принципиально важно, чтобы мое имя не ассоциировалось с любой дискриминацией по возрастному признаку или внешности, ибо я иногда посмеиваюсь или критикую, в частности Ксюшу, совершенно за другие моменты», – добавила она.

Резкий комментарий Гордон появился под публикацией Собчак, в которой та разделила людей на «благородных» и «дворняг».

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