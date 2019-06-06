Собчак назвала отличие благородных людей от дворняг

Телеведущая Ксения Собчак описала принципы, которые «отличают благородного человека от дворняги»; по ее словам, мало кто умеет жить, руководствуясь такими правилами.

«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной». Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок – верный признак «Шарикова», – написала Собчак на своей странице в Instagram.

На философский пост Собчак отреагировала телеведущая Катя Гордон. «Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая... Я смогла... А ты?» – написала она.

Ранее Собчак и певица Ольга Бузова устроили скандал из-за куртки за 300 тыс. рублей.

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