Умер актер Александр Кузнецов

Советский и российский актер Александр Кузнецов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщила супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Виторган.

«Александр Кузнецов скончался», – сказала она ТАСС.

Виторган рассказала, что актер несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. О времени и месте прощания станет известно позднее.

Александр Кузнецов наиболее известен по своей роли в фильме «Джек Восьмеркин - американец». Первую главную голь он сыграл в 1983 году в фильме «Небывальщина». Всего на его счету более 70 ролей в кино.

Также актер снимался в Голливуде в эпизодических ролях в проектах «Беверли-Хиллз, 90210», «V.I.P.», «Везунчик», «Санта-Барбара» и других.