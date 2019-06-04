В Крыму стартовала смена для молодых волонтеров «Тавриды»

В Крыму на форуме «Таврида» стартовала пятая смена для молодых волонтеров из разных регионов России, сообщили в пресс-службе форума.

«В Судаке пройдет пятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», куда съедутся 200 волонтеров из разных городов России. ... Молодые люди, сделавшие выбор в пользу добровольчества в области культуры, соберутся в Крыму, чтобы повысить свои компетенции, обменяться опытом и получить заряд мотивации», – цитирует сообщение ТАСС.

На протяжении смены волонтеры будут распределены по группам, где будут получать навыки решения кризисных ситуаций и моделирования нештатных ситуаций.

Отмечается, что в течение пяти дней у новичков будет возможность встретиться с космонавтом Сергеем Рязанским. Также специально для новоприбывших бывшие волонтеры форума, которые поделятся своими историями успеха.

«Пройдет мотивационная сессия «Истории бывших. Чего добились волонтеры форума «Таврида», спикеры которой поделятся своими историями успеха и отдельными лайфхаками с новыми участниками», – добавили в пресс-службе.

На 6 июня намечен субботник в парках Судака и на набережной. Тогда же состоится и встреча с лицом смены, актером театра и кино, послом Года добровольца Вячеславом Манучаровым.

Форум «Таврида – ARTRUSSIA» будет проходить с июня по август, участниками которого станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы.

Сейчас в Крыму проходит смена для лидеров волонтерских команд «Таврида 5.0», где ранее в рамках первого этапа форума молодых деятелей культуры и искусств 15 участников получили 5 млн рублей на развитие своих проектов.

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