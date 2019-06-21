Политолог: Авакова на Украине сейчас некому отправить в отставку

«Зеленский вряд ли бы сдал сегодня Авакова, поскольку тот выполняет роль некоего баланса, входит в один из центров силы в окружении президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Так он расценил отказ президента Украины Зеленского уволить шефа МВД, несмотря на массовые требования.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко пояснил, что президент Владимир Зеленский действительно не вправе отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

«На самом деле, отставка министра МВД – это прерогатива верховной рады, а вносить такое предложение может только премьер-министр», – указал Бондаренко.

В то же он уверен: будь у президента Украины такая возможность, Зеленский вряд ли бы сдал Авакова, поскольку тот выполняет роль некоего баланса, представляя собой один из центров силы в окружении президента. «Аваков нашел общий язык с Зеленским», – утверждает Бондаренко.

По его словам, непотопляемость Авакова определяется тем, что официально «сегодня некому отправить его отставку, а в руках у него сохраняются огромные ресурсы».

В пятницу Владимир Зеленский публично отреагировал на петицию, которая набрала необходимое количество голосов, с требованием немедленно сместить Авакова. Как сообщает сайт главы государства, Зеленский оправдывался тем, что увольнение министра внутренних дел Украины возможно, согласно конституции, по представлению премьер-министра, а президент может отправить в отставку только тех, кого он лично назначал.

Зеленский также поблагодарил всех, кто подписал петицию, за гражданскую позицию и призвал неуклонно соблюдать основной закон.

Напомним, украинцы потребовали уволить Авакова после того, как 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое нетрезвых полицейских застрелили пятилетнего мальчика.