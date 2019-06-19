Космонавты оценили перспективы неземного рождения россиянина

Летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление завлабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирины Огневой о том, что первым человеком, который родится в космосе, должен быть гражданин России. А также отказ российских космонавтов сдавать сперму на МКС.

«Основоположник теоретической космонавтики Циолковский тоже писал в своих записках, как он видит первого космонавта: русский, член ВКП(б), с открытым взглядом и красивой улыбкой. Сотрудница РАН, вероятно, интерпретирует слова великого теоретика», – полагает Волков.

По мнению космонавта, национальность человека, которому предстоит родиться в космосе, не имеет решающего значения. «Это задача планетарного масштаба. Важно не то, какой национальности он будет, самое главное, что это будет человек Земли», – считает собеседник.

Отвечая на вопрос о том, насколько в принципе реально рождение человека в космосе, Волков заявил, что перед человечеством нет ничего невозможного. «Все зависит от того, сколько времени на это потребуется, и от того, каким способом эта задача будет решаться», – уверен космонавт.

Основных препятствий появлению на свет в космосе, по мнению собеседника, два: невесомость и высокая радиация, сопровождающие космонавтов в полете.

«Если мы говорим о получении здорового потомства, то эти вопросы надо будет решить. Чтобы преодолеть проблему невесомости, эмбрион можно послать и в пробирке, но вопрос в том, как будет проходить его развитие. И на Земле, и в невесомости радиация оказывает крайне пагубное влияние на организм на уровне деления клетки», – пояснил космонавт.

Комментируя отказ космонавтов сдавать сперму на МКС, о котором стало ранее, Волков ответил, что причиной такой реакции стала недостаточная разъяснительная работа среди космонавтов.

«Не то, что я готов прямо сейчас бежать и сдавать сперму, но, видимо, с космонавтами плохо велась разъяснительная работа, и им не смогли доказать ценность данного эксперимента», – полагает собеседник.

Между тем депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев для рождения россиянина в космосе никаких предпосылок не видит.

«Как будут проходить роды, как будет проходить беременность? Ни условий, ни медицинского обеспечения соответствующего нет. Нет экспериментов и никаких материалов по этому вопросу, а заявить можно все, что угодно», – считает собеседник.

На вопрос, почему космонавты отказались сдавать спермограмму на МКС, собеседник ответить затруднился: «Мне кажется, что у госпожи Волковой просто сидит хороший пиарщик который и выдает на-гора все эти новости», – заметил космонавт.

Напомним, завлабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева заявила, что первым человеком, который родится в космосе, должен быть гражданин России.

Также она сообщила, что российские космонавты отказались сдавать сперму на МКС.