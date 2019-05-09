Захарова назвала Доренко «отчаянным информационщиком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также российские парламентарии прокомментировали смерть журналиста Сергея Доренко.

«Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли. Не договорили», – заявила она в Facebook.

В комментариях к ее сообщению разгорелась дискуссия о том, как следует оценивать работу Доренко. Некоторые из комментаторов называют его «спецпропагандистом» и заявляют, что им «не жалко», другие подчеркивают его «идейность», отмечают, что при всех спорных моментах он был «интересным», настоящей личностью, «последним журналистом в этой стране».

Сама Захарова считает, что Доренко был не «журналистом в классическом понимании», а «информационщиком».

Сенатор Олег Морозов заявил, что Доренко был талантливым журналистом, говорил о том, о чем другие говорить не решались, передает РИА «Новости».

«Очень талантлив. Безумно. Помню его сюжет про меня в 1999 году. Настолько ярко и зло, что даже не обидно. Не боялся наживать врагов», – сказал сенатор, добавив, что Доренко «не любил весь мир и себя в нем», работая не только на грани допустимого, но и за ней.

Сенатор Сергей Лисовский, знакомый с Доренко по работе в «Останкино», отметил, что талант журналиста «раскрылся в 90-е годы, люди того времени были очень талантливыми и индивидуальными».

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что Доренко «был человеком сложных взглядов и непростого характера, однако никто не станет отрицать, что он был исключительно одаренным автором и признанной звездой отечественного медиапространства».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Доренко не принимал фальши, «был человеком, который любил всё настоящее. Наверное, банально прозвучит, он любил ту правду, которую в себе находил».