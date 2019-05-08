Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.

Он признал, что не всегда жители поддерживали переименования, передает «112 Украина».

По словам Разумкова, такие вопросы должны решаться не в Верховной раде, «как это было с Кропивницким» (бывшим Кировоградом), а самими гражданами.

«К примеру, на местном референдуме», – приводит его слова ТАСС.

Решение данного вопроса будет составной частью одного из подготовленных командой Зеленского законопроектов.

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При этом пересматривать уже состоявшиеся переименования не планируется, но «в контексте упомянутого закона» это будет «право граждан, их ответственность».