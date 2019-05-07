Пассажир Олег Молчанов, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100, рассказал о своем спасении и опубликовал видео, на котором запечатлена работа спасателей и бортпроводников на месте трагедии.

«Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей. Я не могу точно ответить, почему после 12 все почти погибли, могу предположить. Первый вариант – люди ломанулись к ближайшему выходу, а для них это задний трап. И второй вариант, что они сгорели от пламени, которое исходило от крыла», – сообщил Молчанов, который вместе с супругой сидел в 12-м ряду.

Он уточнил, что из пассажиров в хвосте самолета выжил только один человек, сидевший слева в 18м ряду. «Человек, который выжил, ломанулся к выходу после первого скачка. Его это и спасло», – отметил Молчанов, слова которого приводит телеграм-канал «Авиадиспетчер».

00:01:25 Последний из выживших пассажиров "Суперджета" снял на видео работу спасателей

По его словам, большая часть людей, сидевших в хвосте «Суперджета», погибла моментально. «МЧС приехало быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого. Если вы заметили, трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было, то там было пекло. Я сам не ожидал, что самолет горит, как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта», – отметил выживший пассажир.

Он также сообщил, что давки при эвакуации не было, только «одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули». Молчанов также сообщил, что «маски кислорода не выкинуло, на правую сторону от силы три-четыре штуки».

Мужчина добавил, что выжил благодаря везению и отсутствию паники. «Последнюю часть пути я выползал – нечем было дышать. Дорога была свободна. … Я был в самолете до последнего, кого можно – вытаскивали. … Жар у меня был только по верху, сначала шел вприсядку, когда понял что теряю сознание – пополз. … Видимости на уровне моей головы к моменту, когда я вылез со своего места, уже не было. Черный дым. Вприсядку был еще белый», – рассказал мужчина о своем спасении.

«Один вдох черного дыма и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно», – добавил пассажир.

Молчанов также рассказал, что старался помочь тем, кто остался в салоне. «Я вылез из бизнес-класса в предбанник. Потерял жену из вида, сел у выхода, спиной к кабине, трап был справа от меня. Рядом была проводник-девушка, мужчина и я. Мы начали вытаскивать людей из амбразуры с дымом. Три человека: два мужчины и одна женщина. Потом из салона уже полыхнуло», – написал он.

После выхода из самолета мужчина снял видео, запечатлев, что помощь выбравшимся из полыхающего самолета прямо на летном поле оказывали стюардессы и сотрудники МЧС. Менее чем через минуту на место прибыл пожарный наряд, передает «Вести.ру».

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.