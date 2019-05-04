Тбилиси увязал размещение иностранных баз в Грузии с «национальными интересами»

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что власти республики примут решение о размещении иностранных военных баз в стране исходя из национальных интересов.

По словам Бахтадзе, отношения Грузии с НАТО, Евросоюзом, Соединенными Штатами, которые он считает стратегическим партнером, «никогда не были на таком высоком уровне как сейчас», передает ТАСС.

«Это большой успех, и мы собираемся еще больше углубить его. Исходя из этого, мы всегда примем те решения, которые будут входить в национальные интересы Грузии», – сказал Бахтадзе в эфире грузинской телекомпании «Имеди», отвечая на вопрос о возможном размещении иностранных баз в республике.

Бахтадзе также заявил, власти Грузии в течение последних лет пытались убедить западных партнеров в необходимости усиления безопасности в Черном море.

«Мы интенсивно и в течение длительного времени старались донести очень важное послание до наших западных партнеров: без безопасности Черноморского региона невозможно говорить об устойчивых системах безопасности в европейской или евроатлантической семье. Вам известно, что последние инициативы НАТО говорят о том, что именно безопасность Черноморского региона становится главным приоритетом для альянса, и это очень большой успех», – заключил премьер-министр Грузии.

Напомним, в четверг представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэхон отказался комментировать возможность создания в Грузии военных баз США.

В ноябре прошлого года стало известно о планах США построить на территории бывшей российской базы Вазиани близ Тбилиси военный аэродром.