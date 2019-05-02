Пентагон из-за России отказался отвечать на вопрос о базах в Грузии

|
3 мая, пятница | Последнее обновление — 00:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Коломойский назвал конфликт в Донбассе «войной украинцев с украинцами»
Разделы
Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС
Мог ли Советский Союз выбирать президента США
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба
Тюмень спасли от боевиков
Помни Одессу
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я всё думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своём веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться ещё не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Почему Прилепин защищает Сталина
Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
Обсуждение: 261 комментарий
Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 6 комментариев
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook