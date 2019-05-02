Пентагон из-за России отказался отвечать на вопрос о базах в Грузии

Представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэхон отказался комментировать возможность создания в Грузии военных баз США.

Он назвал Грузию «ключевым стратегическим партнером США» и заявил о множестве «закрытых дискуссий» с Тбилиси. При этом Пэхон подчеркнул, что Пентагон собирается оставить содержание переговоров в секрете, «особенно с учетом региональных угроз со стороны злонамеренных сил таких, как Россия».

Пэхон заявил, что эти «злонамеренные» стороны стремятся «перекроить границы силой». США заверили, что поддерживают территориальную целостность Грузии и ее стремление стать членом НАТО, передает РИА «Новости».