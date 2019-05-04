Швеция захотела нормализовать отношения с Россией

Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией; «маленьким странам» важно, чтобы международное право и стабильность Европы соблюдались, заявил шведский премьер-министр Стефан Левен.

«Мы хотим нормализовать отношения с Россией, но не таким образом, чтобы не говорить о проблемах», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Левен заявил, что Швеция не одобряет действия России в Крыму и на востоке Украины. «У российского руководства иное представление об этой ситуации, но это не препятствует нашему сотрудничеству в других областях, и я, напротив, считаю важным делать на него упор», – добавил он.

По словам премьер-министра, Швеция хочет поддерживать настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно. Он отметил, что Россия является большой страной и близким соседом Швеции. Объединяющим две страны вопросом он назвал Арктику. По его словам, в развитии этого региона заинтересованы и Россия, и Швеция, а также Финляндия с Норвегией.

«Есть много вещей, которые касаются обеих наших стран. Хорошие отношения важны, но мы обсуждаем и вопросы, по которым у нас разные мнения», – добавил он, подчеркнув, что от России не исходит «прямой угрозы безопасности» Швеции.

«Но действия России в Крыму и на востоке Украины разрушают стабильность Европы, они усилили напряженность там. Поэтому важно разговаривать и пытаться устранить напряженность», – считает он.

Левен также пояснил, что политика Швеции не входить в военные союзы способствует снижению напряженности в Северной Европе. Шведский премьер также указал, что Финляндия, также придерживающаяся нейтралитета, должна решать вопрос с тем, вступать ли ей в НАТО, сама.

В феврале Шведский институт оборонных исследований (FOI) опубликовал исследование, в котором говорилось о подготовке России к ведению полномасштабной войны. В марте прошлого года сообщалось, что Швеция разрабатывает план тотальной мобилизации на случай военного конфликта с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что шведы оказались особо доверчивы к «российской угрозе».