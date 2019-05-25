Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по вопросу освобождения в России украинских моряков.

Администрации президента Украины «следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению моряков, сообщил Порошенко в своем Facebook.

«Уже не до шуток – время действовать», – подчеркнул экс-президент.

Он также выразил благодарность украинским дипломатам и поприветствовал решение Международного трибунала по морскому праву, назвав его подтверждением «правильности выбранной нами стратегии».

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

Между тем еще раньше представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков. Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.