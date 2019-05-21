Партию лидера «Океана Эльзы» зарегистрировали для участия в выборах в Раду

Партия «Голос» лидера украинской музыкальной группы Святослава Вакарчука зарегистрирована Министерством юстиции Украины для участия в выборах в Верховную раду, сообщила руководитель штаба партии Юлия Клименко.

«Все бюрократические барьеры преодолены – сегодня от Министерства юстиции получили документы о перерегистрации партии! Мы понимали, что времени у нас будет немного, и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы», – написано в Facebook партии Вакарчука.

Ранее лидер «Океана Эльзы» объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине. Вакарчук заявлял, что пойдет на выборы, чтобы «уничтожить старую политику» на Украине.

В 2018 году музыкант заявлял о намерении баллотироваться в президенты, но в 2019-м отказался от этой идеи.

В 2007–2008 годах Вакарчук был депутатом Верховной рады Украины, но решил сложить полномочия досрочно.