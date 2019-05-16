Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.

По словам Вакарчука, именно в парламенте происходят основные изменения для будущего страны. Новая партия получит название «Голос», сообщает ТСН со ссылкой на пресс-релиз перед официальной презентацией.

В ее состав вошли Юлия Клименко, экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов, а также экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

В 2018 году музыкант заявлял о намерении баллотироваться в президенты, но в 2019-м отказался от этой идеи.

В 2007–2008 годах он был депутатом Верховной рады Украины, но решил сложить полномочия досрочно.

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