Лидер «Океана Эльзы» собрался «уничтожить старую политику» на Украине

Вокалист украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» объяснил намерение участвовать в выборах в Верховную раду Украины желанием «уничтожить старую политику».

«Мы, партия «Голос», идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения», – цитирует Вакарчука «Украинская правда».

По заявлению музыканта, старая политика означает «слепую веру в президента». Однако и «новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно», считает Вакарчук. Он заверил, что новая партия не будет брать ни копейки у олигархов, а финансирование его политической силы будет осуществлять «прозрачный бизнес и простые украинцы». Среди приоритетов «новой политики» музыкант назвал интересы граждан Украины, путь в Европу как «экзистенциальный выбор Украины», единый закон для всех, свободную экономику без олигархов и подотчетную народу власть.

Отмечается, что сейчас партия «Голос» находится в процессе регистрации. Также сообщается, что у анонсированной партии появились аккаунты в Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber и YouTube.

Тем временем по результатам национального социологического исследования, опубликованного на сайте Социологической группы «Рейтинг», за партию Вакарчука на грядущих выборах в Раду готовы проголосовать 0,9% украинцев. Лидирует в рейтинге партия новоизбранного президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которую поддерживают 39,9% опрошенных.

Напомним, ранее лидер группы «Океан Эльзы» объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.

В 2018 году музыкант заявлял о намерении баллотироваться в президенты, но в 2019-м отказался от этой идеи.

В 2007–2008 годах он был депутатом Верховной рады Украины, но решил сложить полномочия досрочно.