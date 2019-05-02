Отражена атака боевиков на российскую базу в Сирии

Террористы предприняли атаку на авиабазу Хмеймим, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Попытку обстрела авиабазы предприняли боевики, которые удерживают позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.

Удары отражены, российские военные не пострадали, объекты на базе не повреждены, передает РИА «Новости».

Кроме того, боевики в течение суток обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в провинции Алеппо, а также населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, передает ТАСС.

Накануне Купчишин сообщил, что за месяц террористы 12 раз атаковали авиабазу, используя реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.