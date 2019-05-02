Отражена атака боевиков на российскую базу в Сирии

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2 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел к вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании - женщины - ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй, наконец, избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Помни Одессу

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я всё думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своём веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться ещё не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
Обсуждение: 257 комментариев

Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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            Отражена атака боевиков на российскую базу в Сирии

            2 мая 2019, 22:11

            Текст: Антон Антонов

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            Террористы предприняли атаку на авиабазу Хмеймим, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

            Попытку обстрела авиабазы предприняли боевики, которые удерживают позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.

            Удары отражены, российские военные не пострадали, объекты на базе не повреждены, передает РИА «Новости».

            Кроме того, боевики в течение суток обстреляли город Алеппо, населенный пункт Хандрат в провинции Алеппо, а также населенные пункты Махарда и Эс-Саклабия в провинции Хама, передает ТАСС.

            Накануне Купчишин сообщил, что за месяц террористы 12 раз атаковали авиабазу, используя реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

            В конце апреля СМИ сообщали о ежедневных авиаударах ВКС России по террористам в Сирии.


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