Беглов: Кронштадт через 5-7 лет будет лучшим городом Европы

Кронштадт активно развивается и через пять-семь лет станет одним из лучших городов Европы, заявил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с местными жителями.

«Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через пять-семь лет это будет лучший город Европы», – цитирует градоначальника сетевое издание «78.ru».

С апреля этого года по инициативе Беглова стартовал проект «Родной район», в рамках которого в МФЦ Кронштадта поступило уже 600 заявлений, в большинстве своем связанных с вопросами благоустройства, освещения и дорог.

Ранее Беглов заявил, что расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в 2019 году вырастут на 2,5 млрд рублей – до 4 млрд рублей; комфортный город – одно из четырех стратегических направлений в развитии Северной столицы.