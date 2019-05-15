Бастрыкин назвал «очень простую технологию» воровства миллиардов в Роскосмосе

В госкорпорации «Роскосмос» выявили хищения на миллиарды рублей, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«По Роскосмосу мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая: сначала деньги переправляются (за границу), затем семья, а потом сам фигурант», – сообщил Бастрыкин, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин уехал в командировку за границу, а позже прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию. В качестве вероятной причины этого называлось начало проверки сотрудниками службы внутреннего аудита Роскосмоса.

В апреле бывший и. о. гендиректора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрий Панов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в сфере оборонно-промышленного комплекса.