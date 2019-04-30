Мэра Евпатории отстранили от должности

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов временно отстранен от должности в связи с арестом по подозрению в превышении полномочий, решение принято горсоветом.

«Принято решение о временном отстранении Андрея Филонова от должности главы администрации города Евпатории в связи с применением к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу на основании постановления Киевского районного суда города Симферополя», – передает сообщение пресс-службы горсовета РИА «Новости».

Решение временное – до устранения обстоятельств, которые являлись основанием для отстранения от должности.

Также решено назначить врио главы администрации Евпатории экс-депутата горсовета от партии «Единая Россия» Романа Тихончука.

«Решение было единогласным – его кандидатуру поддержали все присутствовавшие в зале депутаты», – сообщили в горсовете.

Ранее он был назначен на должность замглавы администрации города, его депутатские полномочия в связи с этим были досрочно прекращены. В горсовете Тихончук возглавлял профильный комитет по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта.

Андрей Филонов был задержан в начале апреля в Крыму по подозрению в махинациях с земельными участками.