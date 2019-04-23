Умер глава монархического дома Люксембурга

Глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан скончался в возрасте 98 лет, сообщил его сын – великий герцог Анри.

«С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи», – сказал его сын Анри, передает ТАСС.

Герцог Жан в мае 1940 года после немецкой оккупации вместе с семьей бежал во Францию, позже в Канаду. Осенью 1942 года он вступил в британскую армию, участвовал в Нормандской операции и освобождении Брюсселя.

Он занимал престол с 1964 года после отречения от престола его матери, великой герцогини Шарлотты Люксембургской, а в 2000 году он сам отрекся в пользу старшего сына герцога Анри.

Ранее в возрасте 96 лет скончался экс-король Румынии.