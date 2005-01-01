Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом

«Это не рост заболеваемости, а существовавшая недодиагностика», – заявила газете ВЗГЛЯД режиссер, сценарист, президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова, комментируя сообщения Минздрава о резком увеличении числа диагнозов «аутизм» в России.

Смирнова отметила, что во всем мире средняя распространенность аутизма составляет 1% детской популяции.

«В России детская популяция – около 30 млн детей и 1% от этой цифры составляет 300 тысяч, а у нас стоит только порядка 30 тысяч таких диагнозов. Это означает лишь то, что их есть столько, сколько и во всем мире, просто ни Минздрав, ни Минтруд, ни Министерство просвещения их не видят», – пояснила Смирнова.

По ее мнению, такая разница в цифрах связана с тем, что Россия признала диагноз «аутизм» недавно, и у ряда детей по-прежнему стоят неправильные диагнозы.

«Мы не обладаем современными, эффективными, научно доказанными инструментами диагностики. Для того чтобы эта ситуация изменилась, нам нужно переобучать педиатров, неврологов и психиатров», – считает собеседница.

Говоря о причинах аутизма, Смирнова отметила, что вопрос остается открытым, но, во всяком случае, мировая наука опровергла версию о связи аутизма с коклюшно-дифтерийной вакциной.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД монахиня Елисавета (Сеньчукова) разбиралась в позиции антипрививочников, отмечая, что «серьезных исследований, доказывающих связь аутизма и прививок, просто не существует».

Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом. Если в 2014 году было зарегистрировано 13 тыс. 897 случаев заболеваемости, то в 2018 году эта цифра составила 31 тыс. 415.