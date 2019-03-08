Губернаторы поздравили женщин с 8 Марта

К поздравлениям по случаю праздника 8 Марта присоединились губернаторы. Они особо отметили красоту и нежность российских женщин, а также их способность воодушевлять и прибавлять силы, что помогает мужчинам преодолевать любые трудности.

Российские губернаторы не остались в стороне от Международного женского дня и активно поздравляют представительниц женского пола.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил в своем обращении, что «8 Марта по-настоящему весенний, теплый и радостный праздник».

«В этот день мы – мужчины – пользуемся возможностью выразить вам свою признательность и любовь. Мы любим ваши нежность и красоту, умение вдохновлять и придавать силы», – сказал Травников.

Глава Якутии Айсен Николаев обратился к представительницам слабого пола через Instagram. Якутки, по его словам, всегда славились «своей красотой, мудростью и поистине стойким характером». «Благодаря женской заботе и теплу, мы – мужчины – можем преодолеть любые трудности. Пускай в этот светлый весенний день 8 марта вы ощутите всю любовь и заботу своих близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью и светлыми минутами», – пожелал Николаев.

В свою очередь врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что Международный женский день «согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами».

«Современные женщины доказали свою востребованность и успешность в различных профессиях. Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие республики. Без вашего участия невозможно духовное единство и стабильность, сохранение традиций и культурных ценностей. Мы глубоко признательны и благодарны вам за добросовестный труд и активную жизненную позицию, за великодушие и самоотверженность», – сказал Коков.

Ранее в пятницу россиянок поздравили первые лица страны: президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.