«Дочка» Газпрома впервые продала газ на экспорт за рубли

Дочерняя компания Газпрома ООО «Газпром экспорт» впервые электронной торговой площадке провела сделку по продаже газа на экспорт за рубли, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодняшняя пробная сделка имеет не только коммерческое, но и поистине символическое значение. Пожалуй, впервые в истории «Газпром экспорта» западноевропейская компания приобретает у нас газ и оплачивает его в рублях. Пока рано давать далеко идущие прогнозы. Но мы планируем и в дальнейшем развивать продажи в рублях через отечественную электронную торговую платформу», – говорится в сообщении на сайте «Газпром экспорта»

Газ будет реализован до конца месяца, объем поставок составит около 80 млн куб. м.

Ранее Газпром заявил о готовности газопровода «Северный поток-2» на треть.