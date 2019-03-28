Губернатор Хабаровского края эмоционально отреагировал на арест Ишаева

Действующий глава Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал задержание бывшего губернатора региона и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

«Мне также позвонили и сказали, что, вроде как, задержан Виктор Иванович Ишаев. Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно... У меня даже нету не то что представления, почему и как... Просто не представляю, не укладывается в голове», – сказал Фургал в беседе с «Комсомольской правдой».

Он также отметил, что, по его сведениям, Ишаев живет в Москве.

«Его задержание мне непонятно, если честно. Думаю, что что-то прояснится, что-то скажут. Поэтому пока ничего прокомментировать не могу, потому что сам не знаю ничего», – сказал Фургал.

Также он опроверг сведения о том, что в правительстве региона в четверг проводились обыски. По его словам, представители правоохранительных органов «разговаривали с руководителем службы безопасности в его кабинете».

«Силовикам нужно было зайти, они зашли, у нас всегда все открыто, мы ни от кого не прячемся, ничего не скрываем», – заключил глава Хабаровского края.

Эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Фургала.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в отношении экс-главы Хабаровского края и «иных лиц».

По данным следствия, Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.