Губернатор Хабаровского края эмоционально отреагировал на арест Ишаева

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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
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Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...
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Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            28 марта 2019, 18:02

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Действующий глава Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал задержание бывшего губернатора региона и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

            «Мне также позвонили и сказали, что, вроде как, задержан Виктор Иванович Ишаев. Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно... У меня даже нету не то что представления, почему и как... Просто не представляю, не укладывается в голове», – сказал Фургал в беседе с «Комсомольской правдой».

            Он также отметил, что, по его сведениям, Ишаев живет в Москве.

            «Его задержание мне непонятно, если честно. Думаю, что что-то прояснится, что-то скажут. Поэтому пока ничего прокомментировать не могу, потому что сам не знаю ничего», – сказал Фургал.

            Также он опроверг сведения о том, что в правительстве региона в четверг проводились обыски. По его словам, представители правоохранительных органов «разговаривали с руководителем службы безопасности в его кабинете».

            «Силовикам нужно было зайти, они зашли, у нас всегда все открыто, мы ни от кого не прячемся, ничего не скрываем», – заключил глава Хабаровского края.

            Эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Фургала.

            О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в отношении экс-главы Хабаровского края и «иных лиц».

            По данным следствия, Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.


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