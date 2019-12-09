Медведев подписал программу ипотеки под 2% для семей на Дальнем Востоке

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека». Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке», – сказал Медведев на встрече с вице-премьерами, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки решили снизить ставки по ипотеке. Кроме того, правительство в ноябре утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда в России подешевеет ипотека.