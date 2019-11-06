Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

В соответствии с постановлением правительства России, субсидирование ставки по ипотечному кредиту распространяется на семьи с детьми-инвалидами. Постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Теперь граждане России, у которых есть ребенок-инвалид, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года, могут рассчитывать на льготную ставку 6% по ипотечному кредиту. Для жителей Дальнего Востока при аналогичных условиях льготная ставка по ипотеке составит 5% годовых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Льгота доступна для семей с детьми инвалидами до конца 2022 года. Однако если инвалидность была поставлена ребенку, рожденному до 31 декабря 2022 года, после этого срока, взять ипотеку можно будет до конца 2027 года.



С расширением категории граждан, претендующих на ипотечные льготы, правительство увеличило сумму субсидируемых кредитов с 600 до 800 млрд рублей.

В апреле распространить ипотечную льготу для многодетных семей на семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.