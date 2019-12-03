Россия и Норвегия захотели создать прямой канал военной связи

Москва и Осло изучают вопрос установления прямого канала связи между министерствами обороны России и Норвегии, заявил посол королевства в России Руне Ресаланн.

«Насколько мне известно, сейчас рассматривается вопрос об установлении прямого канала связи между министерствами обороны в Москве и Осло», – передает ТАСС слова Ресаланна на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Дипломат указал, что прямая линия связи уже действует между штабом Вооруженных сил Норвегии и командованием Северного флота. Он также напомнил, что ранее между оборонными ведомствами двух стран были возобновлены регулярные консультации.

По словам посла, Осло придает большое значение информированию российских коллег о проходящих в Норвегии военных учениях.

«Мы приглашаем [наблюдателей] на наши учения и большое значение придаем избежанию различного рода недопонимания», –отметил он.

Ресаланн добавил также, что соседские отношения с Россией важны для Норвегии.

«Соседские отношения с Россией важны для Норвегии. У нас много общих интересов, в том числе вытекающих из добрососедства на севере. Поэтому важно, чтобы между различными учреждениями, органами, ведомствами наших стран поддерживались хорошие контакты», – сказал посол.

По его словам, за последние 25 лет между Осло и Москвой сложилось широкое и успешное сотрудничество в таких сферах, как рыболовство, экология, береговая охрана, поиск и спасение на море, наука, культура и образование.



Ресаланн также отметил, что между странами существуют существенные политические разногласия.

«Сейчас политические контакты между нашими странами активизируются, и это даёт возможность говорить о том, в чем мы согласны, и о том, на что у нас разные точки зрения», – сказал он.



По его мнению, 2019 год был активным для двустороннего сотрудничества.



«Возобновились регулярные консультации между министерствами иностранных дел и министерствами обороны России и Норвегии. Я думаю, что это воспринимается как взаимовыгодная практика. И мы придаем большое значение тому, чтобы она продолжалась», – подчеркнул посол.

Напомним, 23 ноября глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия обсуждает с Норвегией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).