Минпромторг подтвердил обсуждение поставок «Суперджетов» в Норвегию

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия обсуждает с Норвегией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

«Диалог [о поставках самолетов SSJ-100] идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет», – сказал Мантуров, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, входящая в тройку европейских бюджетных компаний, заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» меморандум о поставке 40 самолетов SSJ-100 с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

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