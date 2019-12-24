Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять жилье многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.

Матвиенко заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда, что «многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», передает ТАСС.

По ее словам, общество должно проникнуться идеей, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться экономически и социально, так как численности населения сегодня недостаточно для такой большой страны, передает РИА «Новости».

Спикер добавила, что для демографического спада есть объективные причины.

Матвиенко рассказала, что, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, многодетные семьи вставали в очередь, а через год уже получали квартиру бесплатно от города.

Эта мера, на ее взгляд, очень важна, так как если семья будет знать, что при рождении третьего ребенка государство даст квартиру, это может стать серьезной мотивацией.

«Это ключевая вещь для любой семьи – жилье. Но в том числе надо и расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», – сказала Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке.

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