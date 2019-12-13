Путин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотечным кредитам, при этом искусственно этого лучше не делать.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В сентябре Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. А в начале декабря первые семьи уже получили сертификаты на «Дальневосточную ипотеку».