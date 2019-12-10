Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2%

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев вручил сертификаты первым трем семьям из Владивостока на получение «Дальневосточной ипотеки» под 2%.

«Рад, что наша инициатива поддержана руководством страны и воплощена в реальный продукт. «Дальневосточная ипотека» – беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим строить и жить на дальневосточной земле», – сказал Тырцев, сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Юлия Янина и ее дочь на «дальневосточную ипотеку» решили купить квартиру в строящемся доме в следующем году. «Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10-12%. Кредит под 2% – это как взять квартиру в рассрочку», – считает женщина.

«Ипотека с ежемесячным платежом в пределах 20 тыс. рублей – для нас с мужем деньги подъемные. Мы сможем обеспечивать кредит и еще будут оставаться деньги на кружки и развивающие занятия для наших детей. Сказать, что мы благодарны – ничего не сказать! Спасибо за эту программу!» – сказала Светлана Гридина, семья которой скоро переедет в новый дом.

«Эта мера поддержки была необходима и ожидаема. Отчасти поэтому ее появление сопровождалось разной информацией о всевозможных ограничивающих факторах. Но условия «дальневосточной ипотеки» действительно доступны и прозрачны. Она построена с учетом популярных ипотечных продуктов, но превзошла их небывало низкой ставкой в 2%», – сказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Отмечается, что взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Срок кредита должен быть до 20 лет, первоначальный взнос – 20%, а максимальный размер кредита – 6 млн рублей. Общая сумма кредитов программы составит до 450 млрд рублей.

Накануне программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В конце сентября по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.