Общественная палата проведет слушания по законопроекту о домашнем насилии

Общественная палата России в январе проведет общественные слушания по проекту закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», в них примут участие эксперты и представители Совета Федерации.

«Общественные слушания по проекту закона с участием экспертов и представителей Совета Федерации пройдут в ОП РФ в январе», – отмечается на сайте ОП.

В преддверии слушаний Общественная палата также запускает онлайн-опрос, который поможет собрать и проанализировать мнения россиян о вызвавшем большой резонанс законопроекте. Россияне смогут высказать свое мнение по наиболее значимым положениям проекта закона, предложить свой вариант формулировок и высказать в целом отношение к тексту законопроекта.

Инициатором исследования общественного мнения стала секретарь ОП России Лидия Михеева. «Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. Горячие дискуссии о нем ведутся и в стенах Общественной палаты. Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину, поэтому мы запускаем свой опрос. В нем ничего лишнего, только выдержки из законопроекта и возможность выразить свое мнение», – заявила Михеева.

Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы на общественных слушаниях по законопроекту, которые планируется провести в начале 2020 года.

«Члены Общественной палаты уже внимательно ознакомились с положениями законопроекта, но нам важно учесть все мнения, не только экспертные, принять во внимание разные позиции, услышать голос народа. И уже на базе общественного мнения готовить свои предложения для законодателей. В этом наша главная функция – выступать связующим звеном между гражданами и властью», – добавила Михеева.

Принять участие в опросе призывает и председатель комиссии ОП России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. «Это тема злободневная. Очень важно обсудить проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Не об уголовном наказании или вмешательстве государства в семью, а о том, как не допустить, чтобы произошло что-то страшное. Здесь тонкая грань, которую необходимо соблюсти, чтобы найти вариант, устраивающий общество», – сказала Гурцкая.

Она напомнила о советском опыте, «когда участковые, комиссии по делам несовершеннолетних и даже коллеги по работе и соседи привлекались к профилактике семейных проблем, и это работало».

«Время изменилось, и нужны новые методы. Особенно для самых слабых. Я имею в виду семьи, в составе которых люди с инвалидностью. Не секрет, что очень часто они страдают от домашних тиранов. А на свои жалобы получают ответ в стиле: «убьют, тогда и разберемся». Человеческая жизнь и здоровье – бесценны! С этим согласны все», – добавила Гурцкая.

Напомним, в России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.