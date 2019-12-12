Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ)», – уточнил адвокат, передает ТАСС.

В пресс-службе подмосковного ГУМВД уточнили, что в начале ноября ведомство поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозах его жизни и здоровью, и в вымогательстве денег неизвестным.

Полиция провела проверку и передала сведения в надзорное ведомство для дальнейшего принятия решения.

В ноябре СМИ сообщали, что неизвестный вымогал у Рудковской и Плющенко 2 млн рублей. Отмечалось, что злоумышленник угрожал расправиться с их сыном с помощью «черной магии».