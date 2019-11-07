В Кремле объяснили необходимость предустановки отечественного ПО на смартфоны

Законопроект о предустановке российского программного обеспечения является неизбежным шагом для обеспечения технологического суверенитета России, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, глава АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Плюсы понятны: это неизбежные шаги по обеспечению технологического суверенитета, – это про неизбежность. Понятно, что это даст потенциал быстрого роста российских IT-компаний на платформенных рынках. Потому что сейчас их часто туда не пускают, и у нас просто множество историй, когда крупные западные разработчики ограничивают … доступ к своим маркетплейсам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что изменения не должны привести к неудобствам для пользователей.

«Чтобы мы не повторили печальный опыт Казахстана прошлого года по попыткам прямым образом разрешить задачу, после чего телефоны начали у людей глючить. Модель здесь должна быть абсолютно комфортной», – сказал Песков, добавив, что данная инициатива направлена и на борьбу с монополиями на платформенных рынках.

5 ноября российские парламентарии в первом чтении поддержали законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Ранее Министерство экономического развития выступило за введение требований, обязывающих устанавливать российское программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры.