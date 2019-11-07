Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове неоднократно назвал государственный концерн «Укроборонпром» концертом.

Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Также Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна, и поручил правительству разобраться в ситуации, передает РИА «Новости».

Так, Зеленский раскритиковал темпы производства военной техники в стране, приведя в пример Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, где за последние 10 лет был выпущен только один танк.