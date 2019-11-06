Зеленский раскритиковал Харьковский завод за выпуск одного танка за 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства военной техники в стране, приведя в пример Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где за последние 10 лет был выпущен только один танк.

«Я в шоке от того, что касается статистики. Директор (Харьковского завода имени Малышева) сказал, что с 2009 года они построили один танк. А статистика советских времен – 900 танков в год», – передает его слова ТАСС.

Зеленский отметил, что в Харькове сосредоточено около 10% оборонных предприятий страны, при этом на заводе имени Малышева – «страшная задолженность по заработной плате – до четырех лет».

Президент Украины подчеркнул, что на заводе очень низкий уровень заработной платы, а сотрудники работают ненадлежащих условиях – «в помещениях, где температура составляет «ноль» градусов».

«Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они работали», – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, он выразил негодование из-за производства военного транспорта для других стран, а не для Украины. Зеленский потребовал от правительства разобраться в ситуации с оборонзаказом.

В конце октября на Украине заявили, что расходование оборонного бюджета Украины было неэффективным, так как в Донбассе боевые действия являются противостоянием тяжелого дальнобойного вооружения и разведки, а танков и БТР.