Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии

Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках.

В среду президент встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

«Отмечу, что за этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также поставил прокуратуре задачу с повышенным вниманием следить за движением средств, выделенных на гособоронзаказ. Кроме того, глава государства напомнил, что прокуратура должна надзирать за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, а также в области деятельности по улучшению предпринимательского делового климата.

«Успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета РФ. Ваша задача - ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия», – сказал Путин.

Также Путин сказал, что нужно улучшить в работе МВД и ФСИН.