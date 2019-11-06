Путин сказал, что нужно улучшить в работе МВД и ФСИН

Руководство МВД должно работать над укреплением доверия общества к полиции, а ФСИН следует повышать качество подготовки сотрудников, заявил президент Владимир Путин.

«Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также отметил, что в обязанности Росгвардии входит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия и охрана инфраструктурных объектов. По всем этим направлениям, по словам президента, нужно «действовать четко, слаженно».

В речи Путин коснулся и работы Федеральной службы исполнения наказаний.

«ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников», – заявил глава государства.

4 ноября Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.