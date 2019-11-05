У памятника красноармейцам на Украине поставили почетный караул в форме вермахта

Во время памятных мероприятий в честь 76-летней годовщины освобождения в поселке Ворзель Киевской области у памятника погибшим красноармейцам выставили почетный караул из реконструкторов, которые были одеты в форму вермахта.

Фестиваль по реконструкции освобождения Ворзеля прошел в седьмой раз. В ходе памятных мероприятий состоялось в том числе возложение цветов к памятнику красноармейцам. Почетный караул при этом состоял из людей в фашистской форме, сообщает «Радио КП», публикуя фото инцидента.

Реконструкция событий состоялась 3 ноября у монумента погибшим при освобождении Ворзеля красноармейцам.

Между тем, летом газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма.

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