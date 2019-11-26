В России выросло число коррупционных преступлений

Число зафиксированных в России коррупционных преступлений с начала года выросло почти на 2%, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Почти на 2% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. Их число превысило 27 тысяч. При этом возросло на 11% число выявленных случаев получения взятки, на 23% увеличилось количество выявленных случаев дачи взятки», – цитирует Куренного РИА «Новости».

При этом количество случаев мелкого взяточничества, где сумма подкупа не превышает 10 тыс. рублей, сократилось почти на 4%.

Общий ущерб от преступлений по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, отметил Куренной. Отмечается, что общая сумма практически сравнялась с бюджетом Петербурга, который равен примерно 570-580 млрд рублей.

«Общий ущерб от преступлений оценивается в 526 млрд 440 млн 210 тыс. рублей, что более чем на 15% больше аналогичного показателя прошлого года», – указал Куренной.

Общий уровень преступности также вырос, количество зарегистрированных преступлений с января по октябрь 2019 года составило 1,7 млн, что на 2% больше, чем в 2018 году.

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