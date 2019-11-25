Медведев заявил о проблеме фейковых новостей

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность наличия достоверных источников информации в современном мире, где часто распространяются фейковые новости.

«В современный век, в век информации верифицированные источники информации <...> являются исключительно важными. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Медведев на заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, передает ТАСС.

Он отметил, что можно доверять или не доверять прессе, критически относиться к государственным СМИ, но даже те, кто находится в оппозиции, понимают, что если за новостью стоит государственное информационное агентство, то в его сообщении просчитаны минусы публикации сомнительной информации. Премьер добавил, что государственные СМИ стараются избегать таких публикаций.

Медведев подчеркнул, что, если что-то начинает цитироваться, то позже становится невозможным установить источник, либо он перестает быть важным. «Есть и другая ситуация: если ничего не произошло, но какая-то новость родилась и после ее цитирования, допустим, десятью источниками, а сейчас журналистом или блогером себя может объявить любой человек, который зарегистрировался в социальных сетях, эта информация становится общественно признанной и по сути близкой к достоверной при том, что таковой не является», – добавил он, назвав это явление «фейковых новостей» огромной проблемой для современного общества.

Ранее Медведев обозначил, во что будут вкладывать средства ФНБ.