Медведев обозначил , во что будут вкладывать средства ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что средства Фонда национального благосостояния России (ФНБ) необходимо направить в важные проекты на условии софинансирования из других источников.

«Мне докладывал министр финансов эту задачу, этот вопрос. В целом я их подходы поддержал, в этом принимали участие и другие ведомства экономического блока. Заключаются они в том, чтобы средства ФНБ инвестировать в важные для страны проекты, но не просто заливать их деньгами, а инвестировать, во-первых, в режиме софинансирования, давать только определенную часть, которую еще нужно окончательно определить для этих целей и только с гарантиями софинансирования из других источников», – рассказал премьер, передает ТАСС.

По его словам, софинансирование из ФНБ может быть эффективно для крупных проектов, в том числе инфраструктурных. Глава правительства добавил, что власти в скором времени определятся с правилами инвестирования средств ликвидной части Фонда.

«Но это может быть весьма эффективным для целого ряда крупных проектов, включая инфраструктурные, проекты в сфере создания новых промышленных производств и так далее», – подчеркнул Медведев.

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