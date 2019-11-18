Москва отреагировала на расконсервирование шведской военной базы из-за «российской угрозы»

Россия сожалеет, что Швеция обвиняет Москву в ухудшении военно-стратегической ситуации в стране, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Беляев напомнил, что в марте этого года в рамках подготовки очередного доклада о политике безопасности и обороны Швеции на очередной пятилетний период Москву посетила делегация партийно-парламентской Комиссии по обороне Швеции и провела ряд встреч с руководством МИД России и Минобороны России.

«Вызывает сожаление, что, несмотря на наш открытый подход к обсуждению всех поднятых вопросов, в обнародованном в мае этого года итоговом докладе этой комиссии звучат предупреждения об ухудшении военно-стратегической ситуации для Швеции в последние годы в результате политического развития в России и наращивания российской военной мощи», – приводит его слова РИА «Новости».

Дипломат обратил внимание на то, что в докладе не исключается и возможность вооруженного нападения на Швецию. «Очевидно, что в этом же русле реагирования на мнимые угрозы безопасности шведскими вооруженными силами была расконсервирована и выведенная из эксплуатации полтора десятилетия назад военная база на острове Муске», – добавил Беляев.

По информации издания Svenska Dagbladet, военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на построенную в 1969 году подземную базу, расположенную на острове Муске на юге Стокгольмского архипелага. База была законсервирована и не функционировала с 2004 года, однако с 30 сентября 2019 года снова официально стала частью оборонной структуры Швеции. Решение о возобновлении работы базы было принято на фоне «возросшей внешнеполитической угрозы».

База Муске была построена в толще скалы одноименного острова в период с 1950 по 1969 год. Она состоит из трех тоннелей-доков, соединенных с акваторией Балтийского моря. База рассчитана на постоянное размещение гарнизона до 1 тыс. человек, на ней так же размещен судоремонтный завод и госпиталь.

Беляев также выразил уверенность, что на севере Балтийского региона нет угроз, требующих военного решения.

По его словам, НАТО тормозит принятие практических мер по повышению безопасности авиаперевозок над Балтикой. «В целом, благодаря реализации «инициативы Саули Ниинисте» удалось снять критический в отношении нас настрой в вопросе использования транспондеров военной авиацией над Балтикой, ведь в пренебрежении этим правилом априори обвиняли Россию. Для всех стало очевидно, что принятие практических мер по повышению безопасности авиаперевозок в действительности тормозится Североатлантическим альянсом», – сказал Беляев.

Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала НАТО начать структурированный диалог по вопросам авиационной безопасности и пилотирования, однако натовцы уходят от предметного разговора.

«Продолжаем нашу линию по выводу партнеров на более конструктивные позиции. Рассчитываем, что рано или поздно мудрость возобладает», – добавил дипломат.

Власти Швеции регулярно запугивают своих граждан якобы исходящей от России угрозой. Так, в 2014 году у берегов страны якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились: «субмарина» оказалась «техническим кораблем» – гражданским катером.

В октябре 2018 и 2019 годов шведские СМИ снова обнаруживали «российские подлодки».

В Минобороны России заявляли, что никаких нештатных ситуаций с военными кораблями страны не было и нет.

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