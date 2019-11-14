Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову

Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.

«У Соколова нет денег даже на защиту в данный момент. Я защищаю его на основании соглашения. У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые – историки», – приводит слова Почуева РИА «Новости».

Он добавил, что Соколов хочет помочь семье убитой девушки материально, а также в организации похорон Анастасии Ещенко.

«Материальная продержка – это не попытка откупиться, это желание Олега Валерьевича (Соколова, – прим. ВЗГЛЯД). Сейчас мы не знаем, как это сделать, так как не знаем телефонов, потому просим через СМИ родственников по возможности связаться со мной для решения этого вопроса», – сказал адвокат.

Также Почуев сообщил, что Соколов будет переведен в СИЗО «Кресты».

«В понедельник мой подзащитный должен быть переведен в СИЗО», – сказал он, уточнив, что сейчас ученый находится в изоляторе временного содержания, претензий у него нет.



Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.