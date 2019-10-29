В Москве на вечеринке три человека отравились насмерть

В центре Москвы в одной из квартир обнаружены тела трех человек, которые, предположительно, отравились во время вечеринки.

Инцидент произошел в понедельник вечером. В квартире была организована вечеринка, на которой компания употребила сильнодействующее вещество, передает «МК».

Спустя некоторое время они стали терять сознание. От отравления скончались 31-летняя женщина, а также двое 32-летних мужчин. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее четверо заключенных московского следственного изолятора «Матросская тишина» были госпитализированы с признаками отравления сильнодействующими препаратами.