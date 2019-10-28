Польская комиссия решила снова осмотреть обломки Ту-154 Качиньского

Российские следователи совместно с польской комиссией начали новый осмотр фрагментов самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщили в СК.

Как рассказали в российском ведомстве, это второй визит представителей польской стороны в Россию за этот год в связи с расследованием.

«Согласно договоренностям двух сторон, польская делегация из 7 человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осуществляют осмотр интересующих элементов самолета при участии сотрудников Главного следственного управления и Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России. Мероприятия проводятся с применением фото- и видеосъемки», – передает ТАСС сообщение СК.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы: все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, передает РИА «Новости».

8 мая сообщалось, что Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М экс-президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском.

Напомним, 5 июня в СК рассказали, что в местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в апреле 2010 года, завершилась совместная работа сотрудников Следственного комитета России и следователей из Польши.

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