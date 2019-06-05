Польских следователей допустили до обломков президентского Ту-154

В местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в апреле 2010 года, завершился совместный осмотр совместных сотрудников Следственного комитета России и следователей из Польши, сообщили в СКР.

«В Смоленске в местах хранения фрагментов польского самолета «Ту-154М», потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета на аэродроме Смоленск («Северный») была допущена польская делегация из семи человек.

«Согласно договоренностям двух сторон, представители Национальной прокуратуры Польши и Военной жандармерии наряду со следователями Главного следственного управления СК России и криминалистами ведомственного Криминалистического центра еще раз осмотрели интересующие фрагменты самолета с применением фото- и видеосъемки», – говорится в сообщении.

Также проведены дополнительные допросы очевидцев крушения.

«Вместе с тем у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости», – заявили в СК.

Польская делегация отметила «конструктивность взаимодействия с российским следствием», и выразила удовлетворение содействием со стороны России.

8 мая сообщалось, что Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М экс-президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском.