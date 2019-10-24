Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России Полу Уилану.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Уилану до 29 декабря», – сказала судья.

При этом в ходе оглашения решения Уилан начал перебивать судью, заявляя, что он не имеет отношения к шпионажу, а российские власти якобы незаконно изъяли его паспорт, передает ТАСС.

«Российские спецслужбы думали, что поймали Джеймса Бонда, а на самом деле они поймали мистера Бина», – заявил он.

Отмечается, что заседание суда по продлению ареста шло в закрытом режиме, так как в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.

Ранее Уилан заявил об угрозах со стороны сотрудников СИЗО.

Напомним, Пола Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.

У него были найдены документы, содержащие государственную тайну. Также у задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.